Ключевой частью стратегии управления госфинансами является среднесрочное бюджетное планирование - О.Маркарова

"КМУ одобрил стратегию управления государственными финансами, ключевая часть которой наша Стратегия среднесрочного бюджетирования. Бюджетному планированию на 3 года с KPIs, таргетированием дефицита/профицита и отчетами распорядителей при обосновании запроса на последующие годы - быть! Большой шаг к повышению эффективности в публичных финансах", - написала О.Маркарова.

Как сообщал УНН, целью стратегии управления госфинансами является построение современной и эффективной системы управления государственными финансами, которая способна оказывать качественные государственные услуги, эффективно аккумулировать ресурсы и распределять их в строгом соответствии с приоритетами развития государства.

Основными задачами достижения стратегии, как отмечал министр финансов Данилюк, является соблюдение общей бюджетной налоговой дисциплины, повышение эффективности распределения ресурсов, обеспечение эффективного исполнения бюджета и повышение уровня прозрачности и подотчетности государственных финансов.

"Внедрение новой стратегии управления государственными финансами включает внедрение среднесрочного бюджетирования. Это означает распределение бюджетных ресурсов согласно приоритетам развития на 3 года, а также разработку четких целей развития на 5 лет и ключевых показателей эффективности для оценки имплементации стратегии", - сообщали в Минфине.

К тому же, в последующие 4 месяца правительство будет разрабатывать Национальный план действий по ее имплементации на всех уровнях.

В ведомстве впечатляют, что стратегия управления государственными финансами обеспечит высокий уровень прозрачности и подотчетности всех государственных институтов и позволит гражданам осуществлять прямой контроль планирования и распределения бюджетов.