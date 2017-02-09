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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Ключевой частью стратегии управления госфинансами является среднесрочное бюджетное планирование - О.Маркарова

Киев • УНН

 • 10989 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Ключевой частью одобренной вчера правительством стратегии управления государственными финансами на 2017-2021 годы является среднесрочное бюджетное планирование. Об этом написала на своей странице в Facebook первый заместитель министра финансов Оксана Маркарова, передает УНН.

Ключевой частью стратегии управления госфинансами является среднесрочное бюджетное планирование - О.Маркарова

"КМУ одобрил стратегию управления государственными финансами, ключевая часть которой наша Стратегия среднесрочного бюджетирования. Бюджетному планированию на 3 года с KPIs, таргетированием дефицита/профицита и отчетами распорядителей при обосновании запроса на последующие годы - быть! Большой шаг к повышению эффективности в публичных финансах", - написала О.Маркарова.

Как сообщал УНН, целью стратегии управления госфинансами является построение современной и эффективной системы управления государственными финансами, которая способна оказывать качественные государственные услуги, эффективно аккумулировать ресурсы и распределять их в строгом соответствии с приоритетами развития государства.

Основными задачами достижения стратегии, как отмечал министр финансов Данилюк, является соблюдение общей бюджетной налоговой дисциплины, повышение эффективности распределения ресурсов, обеспечение эффективного исполнения бюджета и повышение уровня прозрачности и подотчетности государственных финансов.

"Внедрение новой стратегии управления государственными финансами включает внедрение среднесрочного бюджетирования. Это означает распределение бюджетных ресурсов согласно приоритетам развития на 3 года, а также разработку четких целей развития на 5 лет и ключевых показателей эффективности для оценки имплементации стратегии", - сообщали в Минфине.

К тому же, в последующие 4 месяца правительство будет разрабатывать Национальный план действий по ее имплементации на всех уровнях.

В ведомстве впечатляют, что стратегия управления государственными финансами обеспечит высокий уровень прозрачности и подотчетности всех государственных институтов и позволит гражданам осуществлять прямой контроль планирования и распределения бюджетов.

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