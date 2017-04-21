Ключового фігуранта справи С. Курченка затримали на Сумщині

"Співробітники Служби безпеки України затримали на Сумщині одного з ключових фігурантів справи щодо розкрадання грошей Нацбанку України під "керівництвом" Сергія Курченка. Зловмиснику повідомлено про підозру у скоєнні злочинів та доправлено до Києва для обрання судом міри запобіжного заходу", - йдеться у повідомленні.

Під час досудового розслідування, відкритого за ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.191 та ч.2 ст.366 Кримінального кодексу України, правоохоронці задокументували, що зловмисник за вказівкою Курченка придбав підставне підприємство. Через низку фінансових оборудок протягом 2012-2013 року за допомогою цієї комерційної структури учасники угруповання на чолі з Курченком заволоділи майже 800 млн грн Нацбанку України.

На виконання доручення Генеральної прокуратури оперативники спецслужби встановили, що ділок переховується від слідства в одному з дачних будинків на території Охтирського району Сумщини, та затримали його.

Як повідомляв УНН 11 квітня, один з фігурантів "схеми Курченка" визнав свою вину.