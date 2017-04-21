Ключевого фигуранта дела С. Курченко задержали в Сумской области

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 23247 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 85656 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 143621 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 112018 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 113592 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110658 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102876 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106564 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103204 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 150585 просмотра

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Ключевого фигуранта дела С. Курченко задержали в Сумской области

Ключевого фигуранта дела С. Курченко задержали в Сумской области

Киев  •  УНН

 • 17597 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Национального банка Украины, подозреваемого в завладении 800 млн грн с помощью подставного предприятия, задержали в Сумской области. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, он доставлены в Киев для избрания судом меры пресечения. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка Украины под "руководством" Сергея Курченко. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, он доставлен в Киев для избрания судом меры пресечения", - сказано в сообщении.

Во время досудебного расследования, открытого по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие. Используя финансовые махинации, в течение 2012-2013 годов с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти 800 млн грн Нацбанка Украины.

На исполнение поручения Генеральной прокуратуры оперативники спецслужбы установили, что делец скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, и задержали его.

Как сообщал УНН 11 апреля, один из фигурантов "схемы Курченко" признал свою вину.

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