Ключевого фигуранта дела С. Курченко задержали в Сумской области

"Сотрудники Службы безопасности Украины задержали в Сумской области одного из ключевых фигурантов дела о хищении денег Нацбанка Украины под "руководством" Сергея Курченко. Злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении преступлений, он доставлен в Киев для избрания судом меры пресечения", - сказано в сообщении.

Во время досудебного расследования, открытого по ч.1 ст.255, ч.4 ст.28, ч.2 ст.205, ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366 Уголовного кодекса Украины, правоохранители задокументировали, что злоумышленник по указанию Курченко приобрел подставное предприятие. Используя финансовые махинации, в течение 2012-2013 годов с помощью этой коммерческой структуры участники группировки во главе с Курченко завладели почти 800 млн грн Нацбанка Украины.

На исполнение поручения Генеральной прокуратуры оперативники спецслужбы установили, что делец скрывается от следствия в одном из дачных домов на территории Ахтырского района Сумской области, и задержали его.

Как сообщал УНН 11 апреля, один из фигурантов "схемы Курченко" признал свою вину.