Ключовим питанням на саміті Україна-ЄС є пункт щодо продовження санкцій проти РФ - П.Клімкін

"Ключовими пунктами на порядку денному є домовленість про солідарність з боку ЄС і про продовження санкцій, про спільну боротьбу з російською агресією. Це дуже важливий момент, який буде обговорюватися перший", - сказав він.

Інше питання, яке обговорюватиметься на саміті, це взаємодія з Євросоюзом і продовження реформ.

"Ми схвалили на Кабміні підписання угоди, яка дасть нам 15 млн євро на системну боротьбу з корупцією. Завтра Іванна Климпуш-Цинцадзе це підпише. Будуть також інші угоди, які пов'язані з міграційним менеджментом", - зазначив міністр.

Також, наголосив П.Клімкін, завтра на саміті йтиметься про безвізовий режим, а саме - на якій стадії перебуває механізм реагування на міграційні ризики.