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Ключевым вопросом на саммите Украина-ЕС есть пункт о продлении санкций против РФ - П.Климкин

Киев • УНН

 • 4883 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, какие вопросы будут на повестке дня завтрашнего саммита Украина-ЕС, отметив, что ключевой из них будет касаться продолжения санкций против РФ. Об этом он сказал журналистам после заседания правительства, передает корреспондент УНН.

Ключевым вопросом на саммите Украина-ЕС есть пункт о продлении санкций против РФ - П.Климкин

"Ключевыми пунктами в повестке дня есть договоренность о солидарности со стороны ЕС и о продлении санкций, о совместной борьбе с российской агрессией. Это очень важный момент, который будет обсуждаться первый", - сказал он.

Другой вопрос, который будет обсуждаться на саммите, это взаимодействие с Евросоюзом и продолжения реформ.

"Мы одобрили на Кабмине подписания соглашения, которое даст нам 15 млн евро на системную борьбу с коррупцией. Завтра Иванна Климпуш-Цинцадзе это подпишет. Будут и другие соглашения, связанные с миграционным менеджментом", - отметил министр.

Также, подчеркнул П.Климкин, завтра на саммите речь пойдет о безвизовом режиме, а именно - на какой стадии находится механизм реагирования на миграционные риски.

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