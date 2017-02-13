Ключовим для України є питання кордону - І.Геращенко

"Ключовим для України є питання кордону. Тому на кожній мінській зустрічі, до речі, на всіх групах, ми піднімаємо питання створення ще однієї групи, яка почне обговорювати питання передачі контролю над українсько-російським кордоном українській стороні, тому що 400 км через які йде ця вся техніка, поки Україна не отримає над ними контроль, ми не можемо говорити про безпекову ситуацію а ні в Україні, а ні в ЄС",- сказала І.Геращенко.

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Вона нагадала, що в середу, 15 лютого у Мінську відбудеться засідання тристоронньої контактної групи і всіх чотирьох робочих підгруп – це засідання буде відбуватися в другу річницю підписання мінських угод.