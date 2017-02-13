Ключевым для Украины является вопрос границы - И.Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 февраля. УНН. На переговорах в Минске Украина каждый раз требует создания еще одной подгруппы по вопросам возвращения контроля над украинско-российской границей Украине. Об этом журналистам заявила Ирина Геращенко, передает корреспондент УНН.
"Ключевым для Украины является вопрос границы. Поэтому на каждой минской встрече, кстати, на всех группах, мы поднимаем вопрос создания еще одной группы, которая начнет обсуждать вопрос передачи контроля над украинско-российской границей украинской стороне, потому что 400 км, через которые идет эта вся техника, пока Украина не получит над ними контроль, мы не можем говорить о ситуации с безопасностью ни в Украине, ни в ЕС", - сказала И. Геращенко.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: П.Филипп выступил за назначение главы комиссии для завершения демаркации границы между Украиной и Молдовой
Она напомнила, что в среду, 15 февраля в Минске состоится заседание трехсторонней контактной группы и всех четырех рабочих подгрупп - это заседание будет происходить во вторую годовщину подписания минских соглашений.