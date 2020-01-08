Клуб Зінченка святкував перемогу в дербі у півфіналі Кубку англійської ліги

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КИЇВ. 8 січня. УНН. У першому півфінальному матчі Кубка англійської ліги "Манчестер Юнайтед" поступився "Манчестер Сіті", передає кореспондент УНН.

Вже у першій половині зустрічі “міщани” зробили солідну заявку на перемогу, забивши три м’ячі. Першим відзначився голом у дев’ятку з лівої ноги Бернарду Сілва, далі провалом в центрі штрафної скористався Ріад Марез, а на 39 хвилині м’яч у власну сітку воріт зрізав Перейра.

Гол престижу у другому таймі забив Маркус Решфорд. Як наслідок 3:1 і “міщани” зробили крок до фіналу Кубку англійської ліги.

Примітно, що українець Олександр Зінченко в чергове не потрапив до заявки “МС” на даний матч.

Також додамо, матч у відповідь пройде 29 січня.

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