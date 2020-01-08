Клуб Зинченко праздновал победу в дерби в полуфинале Кубка английской лиги
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. В первом полуфинальном матче Кубка английской лиги "Манчестер Юнайтед" уступил "Манчестер Сити", передает корреспондент УНН.
Уже в первой половине встречи “горожане” сделали солидную заявку на победу, забив три мяча. Первым отличился голом в девятку с левой ноги Бернарду Силва, дальше провалом в центре штрафной воспользовался Риад Марез, а на 39 минуте мяч в собственную сетку ворот срезал Перейра.
Гол престижа во втором тайме забил Маркус Решфорд. В результате 3:1 и “горожане” сделали шаг к финалу Кубка английской лиги.
Примечательно, что украинец Александр Зинченко в очередной раз не попал в заявку “МС” на данный матч.
Также добавим, ответный пройдет 29 января.