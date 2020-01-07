Клуб Зінченка став кращим в Англії за набраними очками в десятиріччі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Авторитетний ресурс "Transfermarkt" склав добірку кращих команд чемпіонату Англії з футболу (АПЛ) в період з 2010 по 2019 роки, інформує УНН з посиланням на "Transfermarkt" в Instagram.
На першому рядку за набраними очками виявився нинішній клуб українця Олександра Зінченка — “Манчестер Сіті”. “Міщани” заробили 818 балів в 381 матчі.
Більше 50 очок їм поступається інший клуб з Манчестера — “Юнайтед” (747). Трійку замкнув “Челсі” — 740 очок в 380 поєдинках.
Переможець крайнього розіграшу Лігич чемпіонів “Ліверпуль” на четвертому рядку — 710.
Примітно, що команда Андрія Ярмоленка “Вест Хем” також потрапила до генерації — 8 місце із 403 очками.