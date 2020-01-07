Клуб Зинченко стал лучшим в Англии по набранным очкам в десятилетии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 января. УНН. Авторитетный ресурс "Transfermarkt" составил подборку лучших команд чемпионата Англии по футболу (АПЛ) в период с 2010 по 2019 годы, передает УНН со ссылкой на "Transfermarkt" в Instagram.
На первой строке по набранным очкам оказался нынешний клуб украинца Александра Зинченко — “Манчестер Сити”. “Мещане” заработали 818 баллов в 381 матче.
Более 50 очков им уступает другой клуб из Манчестера — “Юнайтед” (747). Тройку замкнул “Челси” — 740 очков в 380 поединках.
Победитель крайнего розыгрыша Лигич чемпионов “Ливерпуль” на четвертой строчке — 710.
Примечательно, что команда Андрея Ярмоленко “Вест Хэм” также попала в генерации — 8 место из 403 очками.