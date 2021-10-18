Клуб Ярмоленка виграв четвертий поєдинок в сезоні АПЛ

Деталі

Наш футболіст знову провів у запасі майже весь ігровий час і знову вийшов на заміну лише на декілька десятків секунд — на 90+4-й хвилині зустрічі. Єдине взяття воріт оформив центрбек з Італії Ангело Огбонна. Йому асистував Боуен.

Наразі, набравши 14 очок, “Молотобійці” посідають шосте місце в турнірній таблиці АПЛ.

Зауважимо, що в паралельній грі “Ньюкасл” вдома поступився “Тоттенхему” (2:3).

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Захисник збірної України допоміг “Брюгге” перервати серію невдач в чемпіонаті Бельгії.