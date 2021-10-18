Клуб Ярмоленка виграв четвертий поєдинок в сезоні АПЛ

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У матчі 8-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Вест Хем” вінгера збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді обіграв “Евертон” (1:0), інформує УНН з посиланням на пресцентр УАФ.

Деталі

Наш футболіст знову провів у запасі майже весь ігровий час і знову вийшов на заміну лише на декілька десятків секунд — на 90+4-й хвилині зустрічі. Єдине взяття воріт оформив центрбек з Італії Ангело Огбонна. Йому асистував Боуен.

Наразі, набравши 14 очок, “Молотобійці” посідають шосте місце в турнірній таблиці АПЛ.

Зауважимо, що в паралельній грі “Ньюкасл” вдома поступився “Тоттенхему” (2:3).

Нагадаємо

Захисник збірної України допоміг “Брюгге” перервати серію невдач в чемпіонаті Бельгії. 

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