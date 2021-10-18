Клуб Ярмоленка виграв четвертий поєдинок в сезоні АПЛ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. У матчі 8-го туру Англійської Прем’єр-ліги “Вест Хем” вінгера збірної України Андрія Ярмоленка на виїзді обіграв “Евертон” (1:0), інформує УНН з посиланням на пресцентр УАФ.
Деталі
Наш футболіст знову провів у запасі майже весь ігровий час і знову вийшов на заміну лише на декілька десятків секунд — на 90+4-й хвилині зустрічі. Єдине взяття воріт оформив центрбек з Італії Ангело Огбонна. Йому асистував Боуен.
Наразі, набравши 14 очок, “Молотобійці” посідають шосте місце в турнірній таблиці АПЛ.
Зауважимо, що в паралельній грі “Ньюкасл” вдома поступився “Тоттенхему” (2:3).
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