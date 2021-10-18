Клуб Ярмоленка выиграл четвертый поединок в сезоне АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В матче 8-го тура Английской Премьер-лиги “Вест Хэм” вингера сборной Украины Андрея Ярмоленко на выезде обыграл “Эвертон” (1: 0), информирует УНН со ссылкой на пресс-центр УАФ.
Детали
Наш футболист снова провел в запасе почти все игровое время и вышел на замену лишь на несколько десятков секунд — на 90 + 4-й минуте встречи. Единственное взятие ворот оформил центрбэк из Италии Ангело Огбонна. Ему ассистировал Боуэн.
Сейчас набрав 14 очков, “Молотобойцы” занимают шестое место в турнирной таблице АПЛ.
Заметим, что в параллельной игре “Ньюкасл” дома уступил “Тоттенхэму” (2: 3).
Напомним
Защитник сборной Украины помог “Брюгге” прервать серию неудач в чемпионате Бельгии.