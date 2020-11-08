Клуб Ярмоленка у додатковий час здобув перемогу в АПЛ

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КИЇВ. 8 листопад. УНН. У поєдинку восьмого туру Англійської Прем'єр-ліги "Вест Хем" вдома приймав "Фулхем", передає УНН із посиланням на сайти команд.

Доля зустрічі вирішилася у компенсований арбітром час. Спочатку на 1-ій додатковій хвилині забив чеський нападник Томаш Соучек, а на 8-ій компенсованій хвилині "Фулхем" отримав право на пробиття пенальті.

Проте Адемола Лукман невдало підсік м'яч з 11-метрової точки, і ігровий снаряд став легкою здобиччю голкіпера Лукаша Фаб'янскі – 1:0.

Українець Андрій Ярмоленко провів весь поєдинок у запасі "молотобійців" і так на полі не з'явився.

Додамо, "Вест Хем" набрав 11 очок і йде 11-м, "Фулхем" набрав 4 і займає лише 17-те місце.

Як повідомлялося раніше в УНН, дубль українця допоміг клубу обіграти "Динамо-Брест" у чемпіонаті Білорусі.

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