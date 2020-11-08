Клуб Ярмоленко в дополнительное время одержал победу в АПЛ
Киев • УНН
КИЕВ. 8 ноября. УНН. В поединке восьмого тура Английской Премьер-лиги "Вест Хэм" дома принимал "Фулхэм", передает УНН со ссылкой на сайты команд.
Судьба встречи решилась в компенсированное арбитром время. Сначала на первой добавленной минуте забил чешский нападающий Томаш Соучек, а на восьмой компенсированной минуте "Фулхэм" получил право на пробитие пенальти.
Однако Адемола Лукман неудачно подсек мяч с 11-метровой точки, и игровой снаряд стал легкой добычей голкипера Лукаша Фабьянски - 1:0.
Украинец Андрей Ярмоленко провел весь поединок в запасе "молотобойцев" и так на поле и не появился.
Добавим, "Вест Хэм" набрал 11 очков и идет 11-м, "Фулхэм" набрал 4 и занимает всего лишь 17-е место.
Как сообщалось ранее в УНН, дубль украинца помог клубу обыграть "Динамо-Брест" в чемпионате Беларуси.