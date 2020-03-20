Клуб Ярмоленка повернувся до безконтактних тренувань
Київ • УНН
КИЇВ. 20 березня. УНН. Гравці "Вест Хем Юнайтед" повернулися до тренувань в "Раш Гріні" в рамках ретельно розробленої програми тренувань і фітнесу задля підтримки фізичної форми, передає УНН з посиланням на сайт "молотобійців".
Тренування клубу за який виступає Андрій Ярмоленко, проходило на вулиці за спеціальною програмою й носило характер безконтактного.
Індивідуальні плани тренувань були розроблені для кожного гравця в чоловічій та жіночих командах, і персонал постійно відстежує дані про фізичну активність.
Варто відзначити, що усі футболісти та персонал команди здорові, але суворий режим ізоляції через коронавірус збережений.