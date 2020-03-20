Клуб Ярмоленко вернулся к бесконтактным тренировкам
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Игроки "Вест Хэм Юнайтед" вернулись к тренировкам в "Раш Грине" в рамках тщательно разработанной программы тренировок и фитнеса для поддержания физической формы, передает УНН со ссылкой на сайт "молотобойцев".
Тренировка клуба, за который выступает Андрей Ярмоленко, проходила на улице по специальной программе и была бесконтактной.
Индивидуальные планы тренировок были разработаны для каждого игрока в мужской и женской командах, и персонал постоянно отслеживает данные о физической активности.
Стоит отметить, что все футболисты и персонал команды здоровы, но строгий режим изоляции из-за коронавируса сохранен.