Клуб української Суперліги підписав американського баскетболіста

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КИЇВ. 3 вересня. УНН. БК "Харківські Соколи" підсили свій склад важким форвардом з Бостонського університету – Максом Махоні, передає УНН з посиланням на Федерацію баскетболу України.

Деталі

У сезоні 2018-19 в середньому набирав 16,5 очка за гру та робив 6,6 підбирання. В останньому сезоні в коледжі новачок харків’ян отримав звання MVP з показниками у 15,5 очок та 8,3 підбирань.

Не отримавши пропозицій на драфті у 2020-му році, він розпочав свою європейську кар’єру. Його першим клубом у Старому світі став німецький "Кірхайм Найтс", в якому з 2018 до 2020 року виступав ще один гравець "Соколів" Деджуан Граф.⠀

Примітно, що у минулому сезоні у 30 матчах Махоні в середньому проводив на паркеті 26,4 хвилини. Його середні здобутки – 13,8 очок та 5,7 підбирань за гру.

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