Клуб тренера збірної України підписав чорногорського баскетболіста
Київ • УНН
КИЇВ. 6 грудня. УНН. Клуб Суперліги Парі-Матч “Київ-Баскет” підписав контракт з чорногорським свінгменом Мілошем Латковичем. Про це повідомляє прес-служба команди, передає УНН.
25-річний баскетболіст (196 см, 85 кг), який може зіграти на позиції атакуючого захисника і легкого форварда, поточний сезон розпочинав у складі чорногорського клубу “Улцінь” і, відігравши 6 матчів, приносив своїй команді 15,0 очка, 6,8 підбирання, 4,3 передачі та 1,5 перехоплення в середньому за 37,5 хвилини на майданчику.
Також Латкович, який розпочав професійну кар’єру в 2011 році, виступав за чорногорські “Ловчен” та “Морнар”, крім того провів один сезон у Швеції, де грав за клуб “Насйо”. Раніше чорногорець виступав на молодіжних ЄвроБаскетах за збірні своєї країни у вікових категоріях U-18 та U-20.
Зазначено, що новачок зможе допомогти команді вже у найближчих матчах проти “Політехніка” (6 грудня) та “Дніпра” (8 грудня).