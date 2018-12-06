Клуб тренера сборной Украины подписал черногорского баскетболиста
Киев • УНН
КИЕВ. 6 декабря. УНН. Клуб Суперлиги Пари-Матч “Киев-Баскет” подписал контракт с черногорским свингменом Милошем Латковичем. Об этом сообщает пресс-служба команды, передает УНН.
25-летний баскетболист (196 см, 85 кг), который может сыграть на позиции атакующего защитника и легкого форварда, текущий сезон начинал в составе черногорского клуба “Улцинь” и, отыграв 6 матчей, приносил своей команде 15,0 очка, 6,8 подбора, 4,3 передачи и 1,5 перехвата в среднем за 37,5 минуты на площадке.
Также Латковичи, который начал профессиональную карьеру в 2011 году, выступал за черногорские “Ловчен” и “Морнар”, кроме того провел один сезон в Швеции, где играл за клуб “Насйо”. Ранее черногорец выступал на молодежных Евробаскета за сборные своей страны в возрастных категориях U-18 и U-20.
Отмечено, что новичок сможет помочь команде уже в ближайших матчах против “Политехника” (6 декабря) и “Днепра” (8 декабря).