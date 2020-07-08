Клуб Шахова завдав поразки одному з лідерів Серії А
Київ • УНН
КИЇВ. 8 липня. УНН. ФК “Лечче” українця Євгена Шахова провів домашній матч 31 туру Серії А із римським “Лаціо”, передає кореспондент УНН.
Помилка та втрата м’яча голкіпера “Лечче” у власній карній зоні дозволила відзначитися Феліпе Кайседо вже на 5-й хвилині. До перерви господарі вирівняли становище. Фалько навісив з правої бровки поля на ніким не прикритого Хума Бабакара. Сенегалець головою перевів ігровий снаряд до сітки воріт.
В компенсований час до першого тайму Манкозу не зумів забити з пенальті — м’яч пішов вище воріт. У дебюті другої частини баталії Ачербі програв боротьбу на другому поверсі Лучіоні, який оформив переможний гол головою — 2:1.
Зауважимо що українець Євген Шахов провів зустріч на лаві для запасних у складі “Лечче”.
Додамо також, в турнірній таблиці “Лечче” з 28 очками піднявся із зони вильоту — 17-ті. “Лаціо” втримує другий рядок — 68.