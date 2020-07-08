Клуб Шахматная нанес поражение одному из лидеров Серии А

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КИЕВ. 8 июля. УНН. ФК “Лечче” украинца Евгения Шахова провел домашний матч 31 тура Серии А с римским “Лацио”, передает корреспондент УНН.

Ошибка и потеря мяча голкипера “Лечче” в собственной штрафной зоне позволила отличиться Фелипе Кайседо уже на 5-й минуте. До перерыва хозяева выровняли положение. Фалько навесил с правой бровки поля на никем не прикрытого Хума Бабакар. Сенегалец головой перевел игровой снаряд в сетку ворот.

В компенсированное время к первому тайму Манкозу не сумевший забить с пенальти — мяч ушел выше ворот. В дебюте второй части баталии Ачерби проиграл борьбу на втором этаже Лучиони, который оформил победный гол головой — 2:1.

Заметим, что украинец Евгений Шахов провел встречу на скамейке запасных в составе “Лечче”.

Добавим также, в турнирной таблице “Лечче” с 28 очками поднялся из зоны вылета — 17-е. “Лацио” удерживает вторую строчку — 68.

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