Клуб Реброва відновив командні тренування в Угорщині
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Діючий чемпіон Угорщини з футболу "Ференцварош" за допомогою офіційного сайту оголосив про повернення до тренувань напередодні відновлення чемпіонату, передає УНН.
Команда під керівництвом українця Сергія Реброва провела повноцінне тренування повного складу, адже раніше місцевий уряд дозволив командам повернутися до занять.
Вже 23 травня в Угорщині запланований перший тур після відновлення змагань, "Ференцварош" буде грати проти "Дебрецена".
Примітно, що після 23 турів чемпіонату Угорщини "Ференцварош" очолює турнірну таблицю, випереджаючи "МОЛ Фехервар" на 3 очки та маючи дві гри у запасі.
Нагадаємо, що інтерес до підписання Реброва проявляв турецький "Фенербахче".