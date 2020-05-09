Клуб Реброва відновив командні тренування в Угорщині

Команда під керівництвом українця Сергія Реброва провела повноцінне тренування повного складу, адже раніше місцевий уряд дозволив командам повернутися до занять.

Вже 23 травня в Угорщині запланований перший тур після відновлення змагань, "Ференцварош" буде грати проти "Дебрецена".

Примітно, що після 23 турів чемпіонату Угорщини "Ференцварош" очолює турнірну таблицю, випереджаючи "МОЛ Фехервар" на 3 очки та маючи дві гри у запасі.

Нагадаємо, що інтерес до підписання Реброва проявляв турецький "Фенербахче".