Клуб Реброва возобновил командные тренировки в Венгрии
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Действующий чемпион Венгрии по футболу "Ференцварош" с помощью официального сайта объявил о возвращении к тренировкам накануне возобновления чемпионата, передает УНН.
Команда под руководством украинца Сергея Реброва провела полноценную тренировку полного состава, ведь ранее местные власти позволили командам вернуться к занятиям.
Уже 23 мая в Венгрии запланирован первый тур после восстановления соревнований, "Ференцварош" будет играть против "Дебрецена".
Примечательно, что после 23 туров чемпионата Венгрии "Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу, опережая "МОЛ Фехервар" на 3 очка и имея две игры в запасе.
Напомним, что интерес к подписанию Реброва проявлял турецкий "Фенербахче".