Клуб Реброва возобновил командные тренировки в Венгрии

Команда под руководством украинца Сергея Реброва провела полноценную тренировку полного состава, ведь ранее местные власти позволили командам вернуться к занятиям.

Уже 23 мая в Венгрии запланирован первый тур после восстановления соревнований, "Ференцварош" будет играть против "Дебрецена".

Примечательно, что после 23 туров чемпионата Венгрии "Ференцварош" возглавляет турнирную таблицу, опережая "МОЛ Фехервар" на 3 очка и имея две игры в запасе.

Напомним, что интерес к подписанию Реброва проявлял турецкий "Фенербахче".