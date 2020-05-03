Український наставник Ребров зацікавив турецький гранд
Київ • УНН
КИЇВ. 3 травня. УНН. Головний тренер угорського "Ференцвароша" Сергій Ребров став кандидатом на посаду наставника турецького "Фенербахче", інформує УНН з посиланням на "Fotospor".
У послугах українського фахівця зацікавлений особисто президент "Фенербахче" Алі Коч. Функціонер попросив співробітників команди підготувати детальний звіт про роботу наставника.
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Примітно, що Ребров двічі приводив київське "Динамо" до чемпіонства в Україні, перервав домінування Луческу з "Шахтарем".
Минулого року його "Ференцварош" став чемпіоном Угорщини.
Зауважимо, "Фенербахче" зараз осідає сьоме місце в турецькій Суперлізі, набравши 40 очок після 26 матчів. "Ференцварош" лідирує в чемпіонаті Угорщини, випереджаючи "МОЛ Віді" на три очки і маючи дві гри в запасі.