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Украинский наставник Ребров заинтересовал турецкий гранд

Киев • УНН

 • 12325 просмотра

КИЕВ. 3 мая. УНН. Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров стал кандидатом на пост наставника турецкого "Фенербахче", информирует УНН со ссылкой на "Fotospor".

Украинский наставник Ребров заинтересовал турецкий гранд

В услугах украинского специалиста заинтересован лично президент "Фенербахче" Али Коч. Функционер попросил сотрудников команды подготовить подробный отчет о работе наставника.

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Примечательно, что Ребров дважды приводил киевское "Динамо" к чемпионству в Украине, прервал доминирование Луческу с "Шахтером".

В прошлом году его "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии.

Отметим, "Фенербахче" сейчас занимает седьмое место в турецкой Суперлиге, набрав 40 очков после 26 матчей. "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии, опережая "МОЛ Види" на три очка и имея две игры в запасе.

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