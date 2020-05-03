Украинский наставник Ребров заинтересовал турецкий гранд
Киев • УНН
КИЕВ. 3 мая. УНН. Главный тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров стал кандидатом на пост наставника турецкого "Фенербахче", информирует УНН со ссылкой на "Fotospor".
В услугах украинского специалиста заинтересован лично президент "Фенербахче" Али Коч. Функционер попросил сотрудников команды подготовить подробный отчет о работе наставника.
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Примечательно, что Ребров дважды приводил киевское "Динамо" к чемпионству в Украине, прервал доминирование Луческу с "Шахтером".
В прошлом году его "Ференцварош" стал чемпионом Венгрии.
Отметим, "Фенербахче" сейчас занимает седьмое место в турецкой Суперлиге, набрав 40 очков после 26 матчей. "Ференцварош" лидирует в чемпионате Венгрии, опережая "МОЛ Види" на три очка и имея две игры в запасе.