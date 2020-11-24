Клуб Реброва на останніх хвилинах втратив нічию у матчі з "Ювентусом"

Зубков з’явився у стартовому складі й був замінений на 70-й хвилині, а Харатін весь поєдинок, що закінчився перемогою господарів (2:1), провів на лаві для запасних. Причому перемога італійцями була здобута тільки на 2-й додатковій хвилині до матчу.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: "Барселона" без Мессі здобула розгромну перемогу над "Динамо"

Примітно, що й у матчі з "Ювентусом" у Будапешті команда Сергія Реброва зазнала поразки (1:4).

Відзначимо, що "Ювентус" з 9-ма очками гарантував собі перепустку до плей-офф турніру. "Ференцварош" та "Динамо" поведуть боротьбу за третє місце в групі.