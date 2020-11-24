Клуб Реброва на останніх хвилинах втратив нічию у матчі з "Ювентусом"

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КИЇВ. 25 листопада. УНН. У четвертому турі групового раунду Ліги чемпіонів "Ференцварош" півзахисників національної збірної України Ігоря Харатіна та Олександра Зубкова в Турині зустрічався з "Ювентусом", передає УНН з посиланням на сайт УАФ.

Зубков з’явився у стартовому складі й був замінений на 70-й хвилині, а Харатін весь поєдинок, що закінчився перемогою господарів (2:1), провів на лаві для запасних. Причому перемога італійцями була здобута тільки на 2-й додатковій хвилині до матчу.

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Примітно, що й у матчі з "Ювентусом" у Будапешті команда Сергія Реброва зазнала поразки (1:4).

Відзначимо, що "Ювентус" з 9-ма очками гарантував собі перепустку до плей-офф турніру. "Ференцварош" та "Динамо" поведуть боротьбу за третє місце в групі.

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