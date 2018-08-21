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Клуб Прімери зробив "Реалу" пропозицію по Луніну

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Голкіпер збірної України та “Реала” Андрій Лунін близький до переходу в інший мадридський клуб — “Райо Вальєкано”, інформує УНН з посиланням на AS.

Клуб Прімери зробив "Реалу" пропозицію по Луніну

Мова йде про оренду гравця терміном на один сезон. “Райо” вже звернулися до керівництва “галактікос” із відповідним зверненням. Клуб бажає отримати Луніна, адже в нього коротка лава запасних.

Примітно, “Райо Вальєкано” поступився в першому турі Прімери “Севільї” 1:4.

Відзначимо, що на позиції запасного воротаря у команді виступає юний 17-річний Мігель Морро.

Нагадаємо, що саме “Райо Вальєкано” минулого року виступило проти переходу нашого нападника Романа Зозулі та заставили його розірвати орендну угоду через протести ультрас за начебто неонацистські погляди форварда.

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