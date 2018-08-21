Клуб Примеры сделал "Реалу" предложение по Лунину
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. Голкипер сборной Украины и “Реала” Андрей Лунин близок к переходу в другой мадридский клуб — “Райо Вальекано”, информирует УНН со ссылкой на AS.
Речь идет об аренде игрока сроком на один сезон. “Райо” уже обратились к руководству “галактикос” с соответствующим обращением. Клуб желает получить Лунина, ведь у него короткая скамейка запасных.
Примечательно, “Райо Вальекано” уступил в первом туре Примеры “Севилье” 1:4.
Отметим, что на позиции запасного вратаря в команде выступает юный 17-летний Мигель Морро.
Напомним, что именно “Райо Вальекано” в прошлом году выступило против перехода нашего нападающего Романа Зозули и заставили его разорвать арендное соглашение из-за протестов ультрас за якобы неонацистские взгляды форварда.