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Клуб Мілевського святкував перемогу в "динамівському" дербі чемпіонату Білорусі

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 травня. УНН. У матчі 8-го туру Вищої Ліги чемпіонату Білорусі з футболу "Динамо-Брест" виявився сильнішим за своїх одноклубників з Мінська. Про це інформує УНН з посиланням на сайт клубу-переможця.

Клуб Мілевського святкував перемогу в "динамівському" дербі чемпіонату Білорусі

Вже у дебюті гри клуб із Бреста вийшов вперед. Завдяки активним діям Артема Мілевського м'яч у власну сітку зрізав гравець з Мінська Бручіч. Даніло зрівняв рахунок в середині тайму.

Переможний м'яч на рахунку Дениса Лаптєва, який після довгого гольового "мовчання", забив в другому матчі поспіль – 2:1.

Склад "Динамо-Брест": Ігнатович, Юзепчук, Кікі, Павловець, Веретило (к), Нойок, Биков, Савицький, Мілевський (Вітус, 87 хв), Гордійчук, Лаптєв (Садовський, 57).

Додамо, в турнірній таблиці клуб українців набрав 13 очок і піднявся на 6-й рядок – 3 бали відставання від лідера "БАТЕ".

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