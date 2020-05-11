Клуб Мілевського святкував перемогу в "динамівському" дербі чемпіонату Білорусі

Вже у дебюті гри клуб із Бреста вийшов вперед. Завдяки активним діям Артема Мілевського м'яч у власну сітку зрізав гравець з Мінська Бручіч. Даніло зрівняв рахунок в середині тайму.

Переможний м'яч на рахунку Дениса Лаптєва, який після довгого гольового "мовчання", забив в другому матчі поспіль – 2:1.

Склад "Динамо-Брест": Ігнатович, Юзепчук, Кікі, Павловець, Веретило (к), Нойок, Биков, Савицький, Мілевський (Вітус, 87 хв), Гордійчук, Лаптєв (Садовський, 57).

Додамо, в турнірній таблиці клуб українців набрав 13 очок і піднявся на 6-й рядок – 3 бали відставання від лідера "БАТЕ".