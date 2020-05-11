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Клуб Милевского праздновал победу в "динамовском" дерби чемпионата Беларуси

Киев • УНН

 • 13201 просмотра

КИЕВ. 11 мая. УНН. В матче 8-го тура Высшей Лиги чемпионата Беларуси по футболу "Динамо-Брест" оказался сильнее своих одноклубников из Минска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба-победителя.

Клуб Милевского праздновал победу в "динамовском" дерби чемпионата Беларуси

Уже в дебюте игры клуб из Бреста вышел вперед. Благодаря активным действиям Артема Милевского мяч в собственную сетку срезал игрок из Минска Бручич. Данило сравнял счет в середине тайма.

Победный мяч на счету Дениса Лаптева, который после долгого голевого "молчание", забил во втором матче подряд - 2:1.

Состав "Динамо-Брест": Игнатович, Юзепчук, Кики, Павловец, Веретило (к), Нойок, Быков, Савицкий, Милевский (Витус, 87 мин), Гордейчук, Лаптев (Садовский, 57).

Добавим, в турнирной таблице клуб украинца набрал 13 очков и поднялся на 6-ю строчку - 3 балла отставание от лидера "БАТЭ".

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