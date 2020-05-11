Клуб Милевского праздновал победу в "динамовском" дерби чемпионата Беларуси
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. В матче 8-го тура Высшей Лиги чемпионата Беларуси по футболу "Динамо-Брест" оказался сильнее своих одноклубников из Минска. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сайт клуба-победителя.
Уже в дебюте игры клуб из Бреста вышел вперед. Благодаря активным действиям Артема Милевского мяч в собственную сетку срезал игрок из Минска Бручич. Данило сравнял счет в середине тайма.
Победный мяч на счету Дениса Лаптева, который после долгого голевого "молчание", забил во втором матче подряд - 2:1.
Состав "Динамо-Брест": Игнатович, Юзепчук, Кики, Павловец, Веретило (к), Нойок, Быков, Савицкий, Милевский (Витус, 87 мин), Гордейчук, Лаптев (Садовский, 57).
Добавим, в турнирной таблице клуб украинца набрал 13 очков и поднялся на 6-ю строчку - 3 балла отставание от лидера "БАТЭ".