Клуб "Аль-Наср" розірвав контракт із Абубакаром
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Саудівський клуб “Аль-Наср” розірвав контракт із форвардом Венсаном Абубакаром. Угода розірвана за взаємною згодою сторін. Гравець отримав всю фінансову компенсацію. Про це повідомляє УНН з посиланням на Footmercato.
Деталі
Нещодавно клубу довелося відзаявити Абубакара, аби зареєструвати на сезон новачка — португальського форварда Кріштіану Роналду. Ліміт на легіонерів у чемпіонаті Саудівської Аравії складає 8 футболістів, а Роналду став 9 іноземцем у складі команди.
Нинішнього сезону 30-річний Абубакар провів 9 матчів і забив 2 голи.
Як очікується, португальський футболіст вперше зіграє за “Аль-Наср” 22 січня у домашньому матчі проти “Аль-Іттіфака”.
Доповнення
Дебютну гру Роналду за “Аль-Наср” було перенесено, оскільки Кріштіану наразі не може грати за клуб через двоматчеву дискваліфікацію, отриману під час виступів за “Манчестер Юнайтед”.
Нагадаємо
Футбольний клуб із Саудівської Аравії “Аль-Наср” підписав контракт із Кріштіану Роналду.