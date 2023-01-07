Клуб "Аль-Наср" розірвав контракт із Абубакаром

Деталі

Нещодавно клубу довелося відзаявити Абубакара, аби зареєструвати на сезон новачка — португальського форварда Кріштіану Роналду. Ліміт на легіонерів у чемпіонаті Саудівської Аравії складає 8 футболістів, а Роналду став 9 іноземцем у складі команди.

Нинішнього сезону 30-річний Абубакар провів 9 матчів і забив 2 голи.

Як очікується, португальський футболіст вперше зіграє за “Аль-Наср” 22 січня у домашньому матчі проти “Аль-Іттіфака”.

Доповнення

Дебютну гру Роналду за “Аль-Наср” було перенесено, оскільки Кріштіану наразі не може грати за клуб через двоматчеву дискваліфікацію, отриману під час виступів за “Манчестер Юнайтед”.

Нагадаємо

Футбольний клуб із Саудівської Аравії “Аль-Наср” підписав контракт із Кріштіану Роналду.