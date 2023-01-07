Клуб "Аль-Наср" разорвал контракт с Абубакаром

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 20677 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 77039 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118188 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 117705 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267253 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133175 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121842 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372368 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83760 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136467 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
0м/с
77%
Популярные новости

ВСУ ударили по складам рф в Курской области: ликвидировано более 30 оккупантов

8 апреля, 15:37 • 17233 просмотра

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13062 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 12729 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12045 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

19:17 • 14264 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267255 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293575 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372369 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 347916 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395154 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Элон Маск

Михаил Федоров

Игорь Терехов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Китай

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77808 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111624 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130897 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170511 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79730 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

Клуб "Аль-Наср" разорвал контракт с Абубакаром

Киев • УНН

 • 795955 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. Саудовский клуб “Аль-Наср” расторг контракт с форвардом Венсаном Абубакаром. Соглашение расторгнуто по взаимному согласию сторон. Игрок получил всю финансовую компенсацию. Об этом сообщает УНН с ссылкой на Footmercato.

Клуб "Аль-Наср" разорвал контракт с Абубакаром

Детали

Недавно клубу пришлось отзаявить Абубакара, чтобы зарегистрировать на сезон новичка — португальского форварда Криштиану Роналду. Лимит на легионеров в чемпионате Саудовской Аравии составляет 8 футболистов, а Роналду стал 9 иностранцем в составе команды.

В нынешнем сезоне 30-летний Абубакар провел 9 матчей и забил 2 гола.

Как ожидается, португальский футболист впервые сыграет за “Аль-Наср” 22 января в домашнем матче против “Аль-Иттифака”.

Дополнение

Дебютная игра Роналду за “Аль-Наср” была перенесена, поскольку Криштиану пока не может играть за клуб из-за двухматчевой дисквалификации, полученной во время выступлений за “Манчестер Юнайтед”.

Напомним,

Футбольный клуб из Саудовской Аравии “Аль-Наср” подписал контракт с Криштиану Роналду.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

спорт
Brent
$61.22
Bitcoin
$76,312.30
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,991.80
Ethereum
$1,473.05