Клопотання про обрання запобіжного заходу М.Мартиненку розглядатиме суддя О.Бобровник
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. До Солом’янського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу колишньому народному депутатові України Миколі Мартиненку, його розглядатиме слідчий суддя Олександр Бобровник. Про це УНН повідомила прес-секретар суду Яна Квітченко.
“Клопотання надійшло (про обрання запобіжного заходу щодо М.Мартиненка — ред.)”, — повідомила Я.Квітченко.
За інформацією прес-секретаря суду, автоматизована система визначила, що розглядатиме клопотання слідчий суддя Олександр Бобровник.
Однак поки що не відомо, о котрій годині суд приступить до розгляду цього клопотання.
Нагадаємо, НАБУ та САП клопотатимуть про обрання щодо екс-депутата запобіжного заходу у вигляді арешту на 60 діб з альтернативою застави у 300 млн грн.
Як повідомляв УНН, 20 квітня 2017 року співробітники НАБУ затримали колишнього народного депутата України Миколу Мартиненка.
Пізніше у НАБУ повідомили, що М.Мартиненку інкримінують створення злочинної організації (ч.5 ст. 191 ККУ) та привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем (ч.1 ст.255 ККУ).
За версією слідства, державне підприємство “СхідГЗК” уклало контракт із компанією-посередником, підконтрольною затриманому екс-народному депутатові, на постачання уранового концентрату за завищеними цінами, внаслідок чого інтересам ДП у 2014-2016 роках було завдано збитків в розмірі 17,28 млн дол. США.