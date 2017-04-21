Ходатайство об избрании меры пресечения Н.Мартыненко будет рассматривать судья А.Бобровник

"Ходатайство поступило (об избрании меры пресечения в отношении Н.Мартыненко - ред.)", - сообщила Я.Квитченко.

По информации пресс-секретаря суда, автоматизированная система определила, что ходатайство будет рассматривать следственный судья Александр Бобровник.

Однако пока не известно, во сколько суд приступит к рассмотрению этого ходатайства.

Напомним, НАБУ и САП ходатайствовать об избрании в отношении экс-депутата меры пресечения в виде ареста на 60 суток с альтернативой залога в 300 млн грн.

Как сообщал УНН, 20 апреля 2017 сотрудники НАБУ задержали бывшего народного депутата Украины Николая Мартыненко.

Позже в НАБУ сообщили, что Н.Мартыненко инкриминируют создание преступной организации (ч.5 ст. 191 УК) и присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (ч.1 ст.255 УК).

По версии следствия, государственное предприятие "ВостГОК" заключило контракт с компанией-посредником, подконтрольной задержанному экс-народному депутату на поставку уранового концентрата по завышенным ценам, в результате чего интересам ГП в 2014-2016 годах был нанесен ущерб в размере 17,28 млн дол. США.