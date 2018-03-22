Клопотання про обрання запобіжного заходу для Савченко відправлять до Шевченківського райсуду Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. Клопотання про обрання запобіжного заходу для нардепа Надії Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін буде направлено до Шевченківського районного суду міста Київ. Про це в мережі Facebook повідомила прес-секретар Генерального прокурора України Лариса Сарган, передає УНН.
“Клопотання про обрання міри запобіжного заходу для Савченко у вигляді тримання під вартою на двомісячний термін буде направлено до Шевченківського районного суду м.Київ. На коли буде призначено засідання суду, на даний момент не відомо”, — написала Л.Сарган.
Вона нагадала, що після рішення Верховної Ради про притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту — народного депутата Надію Савченко було затримано.
Згодом, за встановленою процедурою, Генпрокурор Юрій Луценко підписав та особисто у присутності її адвокатів оголосив підозру Савченко у скоєнні низки кримінальних злочинів.
Зараз Савченко знаходиться у відділі забезпечення досудового слідства СБУ. У присутності адвокатів їй вручили копію клопотання про обрання міри запобіжного заходу та допитують у якості затриманої особи.
Н.Савченко, зокрема, інкримінується — змова про вчинення дій з метою насильницького повалення конституційного ладу та захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, готування до терористичного акту, сприяння терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами та вибуховими речовинами.