Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко отправят в Шевченковский райсуд Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. Ходатайство об избрании меры пресечения для нардепа Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд города Киева. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.
"Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд г. Киев. На когда будет назначено заседание суда, на данный момент не известно", - написала Л.Сарган.
Она напомнила, что после решения Верховной Рады о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста - народный депутат Надежда Савченко был задержана.
Впоследствии, по установленной процедуре, Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений.
Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного.
Н.Савченко, в частности, инкриминируется - заговор о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.