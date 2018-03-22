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Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко отправят в Шевченковский райсуд Киева

Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко отправят в Шевченковский райсуд Киева

Киев  •  УНН

 • 48077 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Ходатайство об избрании меры пресечения для нардепа Надежды Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд города Киева. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генерального прокурора Украины Лариса Сарган, передает УНН.

"Ходатайство об избрании меры пресечения для Савченко в виде содержания под стражей на двухмесячный срок будет направлено в Шевченковский районный суд г. Киев. На когда будет назначено заседание суда, на данный момент не известно", - написала Л.Сарган.

Она напомнила, что после решения Верховной Рады о привлечении к уголовной ответственности, задержания и ареста - народный депутат Надежда Савченко был задержана.

Впоследствии, по установленной процедуре, Генпрокурор Юрий Луценко подписал и лично в присутствии ее адвокатов объявил подозрение Савченко в совершении ряда уголовных преступлений.

Сейчас Савченко находится в отделе обеспечения досудебного следствия СБУ. В присутствии адвокатов ей вручили копию ходатайства об избрании меры пресечения и допрашивают в качестве задержанного.

Н.Савченко, в частности, инкриминируется - заговор о совершении действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

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