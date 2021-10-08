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Клієнти Української пожежно-страхової компанії змушені вибивати виплати в судах

Клієнти Української пожежно-страхової компанії змушені вибивати виплати в судах

Київ • УНН

 • 10116 перегляди

Київ. 8 Жовтня. УНН.Після того, як надбанням громадськості стала інформація про відмови української пожежно-страхової компанії виплачувати збитки мережі АТБ за договорами КАСКО, виявилося, що й інші страхувальники — не в кращій ситуації, передаєУНН.

вони-пересічні українці і компанії — також масово судяться зі страховою компанією, щоб отримати свої страхові виплати. Згідно з публічнимиданимивідкритого державного реєстру судових рішень, до розгляду в судах заплановані майже півтори сотні позовів від українців і компаній.

Суди в усіх куточках України — остання надія людей отримати обіцяні їм виплати за страховими полісами та договорами.

Якщо подивитися публічний реєстр даних YouControl, ситуація виглядає ще більш вражаючою: 143 позову клієнтів до страхової компанії УПСК заплановані до розгляду, а 17 постраждалих від дій Української пожежно-страхової компанії вже перейшли до стадії примусового стягнення коштів через виконавчу службу.

Ці дані яскраво свідчать, що невиплати за страховими договорами і полісами для УПСК — нормальна практика. При цьому, незважаючи на таку катастрофічну ситуацію з виплатами, Українська пожежно-страхова компанія бере участь у страхуванні державних підприємств та інститутів: за 2020 рік компанія з таким "судовим багажем" отримала від довірливих чиновників майже 40 млн грн за страхування різних ризиків, а в нинішньому році встигла зібрати з держави трохи менше 20 млн грн.

Щодня чисельність позовів проти УПСК зростає, Страхова компанія фігурує в тисячах кримінальних, господарських і цивільних позовів, за багатьма з яких ошукані клієнти намагаються через суди отримати свої виплати за страховими договорами, укладеними з українською пожежно-страховою компанією.

Як виявилося, для страхового ринку відмови УПСК виплачувати компенсації своїм страхувальникам добре відомі: Моторно-транспортне бюро (об'єднує компанії, що займаються автострахуванням) за показником "якість врегулювання збитків" — це і є готовність компанії відшкодовувати їх —поставилоУкраїнської пожежно-страхової компанії "жовту мітку". Це означає ймовірність, що клієнт страхової компанії не побачить своєї виплати в разі настання страхового випадку або така виплата буде набагато нижче реального збитку.

Як раніше повідомляли ЗМІ, що входить в корпорацію АТБ компанія " Транс Логістик "застрахувала в" українській пожежно-страховій компанії " за договорами КАСКО свій автопарк з 800 транспортних засобів. "Транс Логістик" повністю оплатила вартість страхування в розмірі 11 млн грн, але коли в страховій компанії УПСК визнали невигідним виконання взятих на себе зобов'язань на суму 7 млн грн — просто перестали платити страхові компенсації, а також всіляко намагається використовувати надумані перешкоди, щоб компанія-страхувальник не могла отримати виплати.

Як і інші конфлікти з приводу виплат української пожежно-страхової компанії з клієнтами, позови (на даний момент більше 30) компанії "Транс Логістик" з групи АТБ до страховика також розглядають суди різних інстанцій.

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