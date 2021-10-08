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Клиенты Украинской пожарно-страховой компании вынуждены выбивать выплаты в судах

Клиенты Украинской пожарно-страховой компании вынуждены выбивать выплаты в судах

Киев  •  УНН

 • 10114 просмотра

КИЕВ. 8 октября. УНН. После того, как достоянием общественности стала информация об отказах Украинской пожарно-страховой компании выплачивать ущерб сети АТБ по договорам КАСКО, оказалось, что и другие страхователи — не в лучшей ситуации, передает УНН.

Они — рядовые украинцы и компании — также массово судятся со страховой компанией, чтобы получить свои страховые выплаты. Согласно публичным данным Открытого государственного реестра судебных решений, к рассмотрению в судах запланированы почти полторы сотни исков от украинцев и компаний.

Суды во всех уголках Украины — последняя надежда людей получить обещанные им выплаты по страховым полисам и договорам.

Если посмотреть в открытый публичный реестр данных YouControl, ситуация выглядит еще более впечатляющей: 143 иска клиентов к страховой компании УПСК запланированы к рассмотрению, а 17 пострадавших от действий Украинской пожарно-страховой компании уже перешли к стадии принудительного взыскания средств через исполнительную службу.

Эти данные ярко свидетельствуют, что невыплаты по страховым договорам и полисам для УПСК — нормальная практика. При этом, несмотря на такую катастрофическую ситуацию с выплатами, Украинская пожарно-страховая компания принимает участие в страховании государственных предприятий и институтов: за 2020 год компания с таким “судебным багажом” получила от доверчивых чиновников почти 40 млн грн за страхование разных рисков, а в нынешнем году успела собрать с государства немногим менее 20 млн грн.

Ежедневно численность исков против УПСК растет, страховая компания фигурирует в тысячах уголовных, хозяйственных и гражданских исков, по многим из которых обманутые клиенты пытаются через суды получить свои выплаты по страховым договорам, заключенным с Украинской пожарно-страховой компанией.

Как оказалось, для страхового рынка отказы УПСК выплачивать компенсации своим страхователям хорошо известны: Моторно-транспортное бюро (объединяет компании, занимающиеся автострахованием) по показателю “Качество урегулирования убытков” — это и есть готовность компании возмещать их — поставило Украинской пожарно-страховой компании “желтую метку”. Это означает вероятность, что клиент страховой компании не увидит своей выплаты в случае наступления страхового случая или такая выплата будет намного ниже реального ущерба.

Как ранее сообщали СМИ, входящая в корпорацию АТБ компания “Транс Логистик” застраховала в “Украинской пожарно-страховой компании” по договорам КАСКО свой автопарк из 800 транспортных средств. “Транс Логистик” полностью оплатила стоимость страхования в размере 11 млн грн, но когда в страховой компании УПСК сочли невыгодным выполнение взятых на себя обязательств на сумму 7 млн грн — просто перестали платить страховые компенсации, а также всячески пытается использовать надуманные препятствия, чтобы компания-страхователь не могла получить выплаты.

Как и другие конфликты по поводу выплат Украинской пожарно-страховой компании с клиентами, иски (на данный момент более 30) компании “Транс Логистик” из группы АТБ к страховщику также рассматривают суды разных инстанций.

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