Клієнти Фокстрот зможуть оплачувати покупки через чат-бота безпосередньо в Viber

19 листопада Rakuten Viber, провідний додаток для обміну повідомленнями в Україні, запустив власний Chatbot Payments для своїх користувачів в Україні. Фокстрот став одним з перших, хто підключився до цієї опції для оплати товарів і послуг за допомогою чат-бота, тим самим запропонувавши клієнтам ще одне актуальне і корисне рішення.

Такий спосіб оплати, передусім, дуже практичний для тих, хто звик оформлювати покупки всього в кілька кліків за допомогою віртуального гаманця (Apple Pay/Google Pay) зі смартфона.

“Ми, як динамічний бренд, що швидко розвивається, дуже раді бути серед тих компаній, яким випала честь стати першими, хто готовий надати сучасний платіжний сервіс від компанії Rakuten Viber. Тепер наші клієнти зможуть легко і безпечно оплачувати покупки за допомогою Viber Chatbot Payments, отримуючи швидке і якісне обслуговування як в роздрібних магазинах, так і при інтернет-замовленні”, — зазначив Євген Кречетович, начальник CRM-служби бренду Фокстрот.

Також в компанії додали, що дана функція зручна і для продавця-консультанта фізичної точки продажів. Єдина умова: наявність у клієнта авторизованого чат-бота FOXTROT, оскільки саме від його імені клієнта буде приходити повідомлення на оплату. Якщо чат-бота у клієнта немає, продавець запропонує відсканувати QR-код для його установки, і далі — здійснити оплату. Вся конфіденційна інформація, пов’язана з платежами, зашифрована і недоступна іншим чат-ботам, Viber або третім особам.

“Нову опцію вдалося підключити буквально за кілька днів завдяки технології Corezoid Hyperautomation Engine, на базі якої розроблено чат-бот Фокстрот у співпраці з компанією Middleware Inc. (США). Наш технологічний партнер врахував всі вимоги додатка Viber, наші побажання і зміг швидко впровадити повноцінний функціонал для миттєвої оплати за допомогою Viber Chatbot Payment. Більше того: це тільки початок і дана опція буде задіяна в багатьох інших процесах для прискорення процесів обслуговування і поліпшення клієнтського досвіду”, — додав Євген Кречетович.

Як повідомлялося раніше, цей сервіс буде доступний тільки користувачам в Україні. У 2021 році Chatbot Payments планують запустити і в інших країнах.