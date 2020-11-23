Клієнти Фокстрот зможуть оплачувати покупки через чат-бота безпосередньо в Viber

ukru
Ексклюзив
08:45 • 18435 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
07:49 • 46621 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

06:32 • 101123 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 106368 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 114107 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 118154 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 105546 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 112842 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 91832 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 102471 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Популярнi новини
США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

США розсекретили 80 тисяч сторінок документів про вбивства Кеннеді та Мартіна Лютера Кінга

19 березня, 01:18 • 37936 перегляди
ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

ISW: путін тримає пропозицію про припинення вогню "в заручниках", щоб отримати поступки

19 березня, 02:22 • 76403 перегляди
Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

Атака ворога на Київщину: поранено чоловіка, пошкоджено будинки в чотирьох районах

19 березня, 02:34 • 101498 перегляди
Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

Складнощі перекладу: що Трамп і путін мають на увазі під "мораторієм" на удари по енергетиці - ISW

04:22 • 105067 перегляди
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

07:34 • 74347 перегляди
Публікації
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

06:32 • 101123 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

05:20 • 20174 перегляди
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 107947 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 330875 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 263760 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 5393 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 93774 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 117463 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 117455 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 113981 перегляди
Актуальне
Клієнти Фокстрот зможуть оплачувати покупки через чат-бота безпосередньо в Viber

Клієнти Фокстрот зможуть оплачувати покупки через чат-бота безпосередньо в Viber

Київ • УНН

 • 11428 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Торгова мережа увійшла в “пул” українських компаній, які підключили нову платформу для оплати товарів і послуг за допомогою сервісу Google Pay або іншого мобільного гаманця.

19 листопада Rakuten Viber, провідний додаток для обміну повідомленнями в Україні, запустив власний Chatbot Payments для своїх користувачів в Україні. Фокстрот став одним з перших, хто підключився до цієї опції для оплати товарів і послуг за допомогою чат-бота, тим самим запропонувавши клієнтам ще одне актуальне і корисне рішення.

Такий спосіб оплати, передусім, дуже практичний для тих, хто звик оформлювати покупки всього в кілька кліків за допомогою віртуального гаманця (Apple Pay/Google Pay) зі смартфона.

“Ми, як динамічний бренд, що швидко розвивається, дуже раді бути серед тих компаній, яким випала честь стати першими, хто готовий надати сучасний платіжний сервіс від компанії Rakuten Viber. Тепер наші клієнти зможуть легко і безпечно оплачувати покупки за допомогою Viber Chatbot Payments, отримуючи швидке і якісне обслуговування як в роздрібних магазинах, так і при інтернет-замовленні”, — зазначив Євген Кречетович, начальник CRM-служби бренду Фокстрот.

Також в компанії додали, що дана функція зручна і для продавця-консультанта фізичної точки продажів. Єдина умова: наявність у клієнта авторизованого чат-бота FOXTROT, оскільки саме від його імені клієнта буде приходити повідомлення на оплату. Якщо чат-бота у клієнта немає, продавець запропонує відсканувати QR-код для його установки, і далі — здійснити оплату. Вся конфіденційна інформація, пов’язана з платежами, зашифрована і недоступна іншим чат-ботам, Viber або третім особам.

“Нову опцію вдалося підключити буквально за кілька днів завдяки технології Corezoid Hyperautomation Engine, на базі якої розроблено чат-бот Фокстрот у співпраці з компанією Middleware Inc. (США). Наш технологічний партнер врахував всі вимоги додатка Viber, наші побажання і зміг швидко впровадити повноцінний функціонал для миттєвої оплати за допомогою Viber Chatbot Payment. Більше того: це тільки початок і дана опція буде задіяна в багатьох інших процесах для прискорення процесів обслуговування і поліпшення клієнтського досвіду”, — додав Євген Кречетович.

Як повідомлялося раніше, цей сервіс буде доступний тільки користувачам в Україні. У 2021 році Chatbot Payments планують запустити і в інших країнах.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Бізнесу

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.11
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92