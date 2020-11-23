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Клиенты Фокстрот смогут оплачивать покупки через чат-бота непосредственно в Viber

Клиенты Фокстрот смогут оплачивать покупки через чат-бота непосредственно в Viber

Киев  •  УНН

 • 11413 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Торговая сеть вошла в “пул” украинских компаний, которые подключили новую платформу для оплаты товаров и услуг с помощью сервиса Google Pay или другого мобильного кошелька.

19 ноября Rakuten Viber, ведущее приложение для обмена сообщениями в Украине, запустило собственный Chatbot Payments для своих пользователей в Украине. Фокстрот стал одним из первых, кто подключился к этой опции для оплаты товаров и услуг с помощью чат-бота, тем самым предложив клиентам еще одно актуальное и полезное решение.

Такой способ оплаты, в первую очередь, очень практичен для тех, кто привык оформлять покупки всего в несколько кликов с помощью виртуального кошелька (Apple Pay/Google Pay) со смартфона.

“Мы, как динамичный, быстро развивающийся бренд, очень рады быть среди тех компаний, которым выпала честь стать первыми, кто готов предоставить современный платежный сервис от компании Rakuten Viber. Теперь наши клиенты смогут легко и безопасно оплачивать покупки с помощью Viber Chatbot Payments, получая быстрое и качественное обслуживание как в розничных магазинах, так и при интернет-заказе”, — отметил Евгений Кречетович, начальник CRM-службы бренда Фокстрот.

Также в компании добавили, что данная функция удобна и для продавца-консультанта физической точки продаж. Единственное условие: наличие у клиента авторизованного чат-бота FOXTROT, поскольку именно от его имени клиенту будет приходить сообщение на оплату. Если чат-бота у клиента нет, продавец предложит отсканировать QR-код для его установки, и далее — осуществить оплату. Вся конфиденциальная информация, связанная с платежами, зашифрована и недоступна другим чат-ботам, Viber или третьим лицам.

“Новую опцию удалось подключить буквально за несколько дней благодаря технологии Corezoid Hyperautomation Engine, на базе которой разработан чат-бот Фокстрот в сотрудничестве с компанией Middleware Inc. (США). Наш технологический партнер учел все требования приложения Viber, наши пожелания и смог быстро внедрить полноценный функционал для мгновенной оплаты с помощью Viber Chatbot Payment. Более того: это только начало и данная опция будет задействована во многих других процессах для ускорения процессов обслуживания и улучшения клиентского опыта”, — добавил Евгений Кречетович.

Как сообщалось ранее, данный сервис будет доступен только пользователям в Украине. В 2021 году Chatbot Payments планируют запустить и в других странах.

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