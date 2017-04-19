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Клієнти АЗК WOG отримали змогу оплачувати пальне смартфоном, не виходячи з авто

Клієнти АЗК WOG отримали змогу оплачувати пальне смартфоном, не виходячи з авто

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 квітня. УНН. Відтепер клієнти мережі АЗК WOG мають змогу оплачувати пальне смартфоном без потреби йти до каси чи навіть виходити із машини. Це стало можливим завдяки рішенню, впровадженому мережею АЗК WOG у партнерстві з компанією Mastercard, Ощадбанком та Ipay.ua, передає кореспондент УНН.

Так, цифровий гаманець Masterpass був інтегрований у мобільний додаток WOG PRIDE.

За словами генерального директора мережі АЗК WOG Сергія Корецького, діджиталізація покупок на АЗК WOG — крок довгоочікуваний та неминучий. Адже компанія-лідер має завжди рухатися на крок попереду та усіляко спрощувати й полегшувати здійснення покупки, економити час клієнтів та надавати споживачам усе більше інноваційних рішень.

“Ні для кого не секрет, що мобільний телефон — це майже остання річ, яку людина забуде вдома. В сучасному світі уявити людину без мобільного телефону, без засобу комунікації не можливо. Також, ні для кого не секрет, що мобільний телефон давно перестав бути лише засобом комунікації, він став активним платіжним засобом. І компанія WOG іде в ногу із час, навіть на крок попереду, і першою в Україні презентує абсолютно новий сервіс, абсолютно нову можливість оплати із мобільного телефону за пальне”, — сказав він.

За словами С.Корецького сьогодні системою лояльності WOG PRIDE через мобільні пристрої користуються понад 200 тис. клієнтів компанії.

Тестування ж нового сервісу, що дозволяє купувати пальне не виходячи з авто тривало два місяці.

Ми півтора року тому запустили мобільний додаток нашої системи лояльності WOG PRIDE, понад 200 тис. клієнтів сьогодні завантажили собі на мобільний телефон наш додаток, і використовуючи додаткові пристрої, такі як годинник від компанії Apple чи Samsung, і через мобільний телефон, мають можливість сьогодні, просканувавши QR — код, накопичувати бонуси і ними ж розраховуватись.

“І коли ми переконалися, що система оплати пального через мобільний телефон працює ідеально — запускаємо її для широкого загалу. Відтепер, практично можна вже не заходити до операторної, а під’їхати до колонки, нажати номер колонки, ввести вид пального, кількість літрів або суму коштів і натиснути "заправити“. Все це відбувається в онлайн-режимі, включається колонка, пістолет — і людина заправляє власний автомобіль. Вважаємо, що це абсолютно нове слово на ринку України, і дуже сподіваємося, що ця можливість сподобається нашим споживачам рівно так само, як і сподобалась можливість користуватися мобільним додатком WOG PRIDE у мобільному телефоні”, — додав генеральний директор компанії.

У свою чергу віце-президент з розвитку бізнесу Mastercard в Україні, Молдові, Грузії та країнах Центральної Азії Cергій Францішко зазначив, що відтепер Masterpass відкриває новий досвід оплат на заправках.

“На сьогоднішній день компанія Mastercard — це є високотехнологічна IT-компанія, яка займається розвитком зручних, безпечних платежів у фізичному світі та у електронній комерції. На сьогодні по всім дослідженням ми бачимо, що ринок саме електронної комерції буде рости. І. навіть, є такі цифри, що 38% всіх платежів у світі до 2020 року будуть відправлятися по каналу електронної комерції. Насправді, в 2019 році очікується, що половина всіх платежів у електронній комерції буде виконуватися згідно мобільної комерції — мобільних телефонів. Смартфон сьогодні — один із найбільш зручних форм-факторів для оплати: це світовий тренд, актуальний і для України”, — сказав він.

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