Клиенты АЗК WOG получили возможность оплачивать горючее смартфоном, не выходя из авто

Так, цифровой кошелек Masterpass был интегрирован в мобильное приложение WOG PRIDE.

По словам генерального директора сети АЗК WOG Сергея Корецкого, диджитализация покупок на АЗК WOG - шаг долгожданный и неизбежен. Ведь компания-лидер имеет всегда двигаться на шаг впереди и всячески упрощать и облегчать совершения покупки, экономить время клиентов и предоставлять потребителям все больше инновационных решений.

"Ни для кого не секрет, что мобильный телефон - это почти последняя вещь, которую человек забудет дома. В современном мире представить человека без мобильного телефона, без средства коммуникации невозможно. Также, ни для кого не секрет, что мобильный телефон давно перестал быть только средством коммуникации, он стал активным платежным средством. И компания WOG идет в ногу с время, даже на шаг впереди, и первой в Украине представляет совершенно новый сервис, абсолютно новую возможность оплаты с мобильного телефона за топливо", - сказал он.

По словам С.Корецького сегодня системой лояльности WOG PRIDE через мобильные устройства пользуются более 200 тыс. клиентов компании.

Тестирование же нового сервиса, позволяющего покупать горючее не выходя из авто продолжалось два месяца.

Мы полтора года назад запустили мобильное приложение нашей системы лояльности WOG PRIDE, более 200 тыс. Клиентов сегодня загрузили себе на мобильный телефон наше приложение, и используя дополнительные устройства, такие как часы от компании Apple или Samsung, и через мобильный телефон, имеют возможность сегодня, просканировав QR - код, накапливать бонусы и ими же рассчитываться.

"И когда мы убедились, что система оплаты горючего через мобильный телефон работает идеально - запускаем ее для широкой общественности. Теперь, практически можно уже не заходить в операторной, а подъехать к колонке, нажать номер колонки, ввести вид горючего, количество литров или сумму средств и нажать "заправить". Все это происходит в онлайн-режиме, включается колонка, пистолет - и человек заправляет свой автомобиль. Считаем, что это совершенно новое слово на рынке Украины, и очень надеемся, что эта возможность понравится нашим потребителям ровно так же, как и понравилась возможность пользоваться мобильным приложением WOG PRIDE в мобильном телефоне ", - добавил генеральный дир кторые компании.

В свою очередь вице-президент по развитию бизнеса Mastercard в Украине, Молдове, Грузии и странах Центральной Азии Сергей Францишко отметил, что отныне Masterpass открывает новый опыт оплат на заправках.

"На сегодняшний день компания Mastercard - это высокотехнологичная IT-компания, которая занимается развитием удобных, безопасных платежей в физическом мире и в электронной коммерции. На сегодня по всем исследованиям мы видим, что рынок именно электронной коммерции будет расти. И. даже есть такие цифры, что 38% всех платежей в мире к 2020 году будут отправляться по каналу электронной коммерции. На самом деле, в 2019 году ожидается, что половина всех платежей в электронной коммерции будет выполняться согласно мобильной коммерции - мобильных телефонов. Смартфон сегодня - один из самых удобных форм-факторов для оплаты: это мировой тренд, актуальный и для Украины", - сказал он.