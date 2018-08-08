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Клімкін зустрівся з Папою Римським

Клімкін зустрівся з Папою Римським

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 серпня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін разом із групою українських дітей зустрівся з Папою Римським під час загальної аудієнції у Ватикані. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МЗС України.

Як зазначається, під час зустрічі Клімкін передав Папі "Книгу добра", до підготовки якої долучилися понад 300 тисяч дітей та дорослих з усіх куточків України.

"У Ватикані український день разом з учасниками проекту "Книга Добра" - дітьми з різних куточків України - передали примірник унікального видання особисто Папі Римському Франциску. Бачити очі дітей, чия мрія здійснилася – фантастичне відчуття", - додав міністр.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск із великим задоволенням констатує, що влада в Україні гарантує повне дотримання релігійної свободи для вірних усіх конфесій.

Як повідомляв УНН, 22 квітня Президент України Петро Порошенко повідомив, що Вселенський Патріархат розпочинає процедури, необхідні для надання автокефалії Українській Православній Церкві.

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