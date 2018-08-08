Климкин встретился с Папой Римским
Киев • УНН
КИЕВ. 8 августа. УНН. Министр иностранных дел Павел Климкин вместе с группой украинских детей встретился с Папой Римским во время общей аудиенции в Ватикане. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.
Как отмечается, в ходе встречи Климкин передал Папе "Книгу добра", к подготовке которой присоединились более 300 000 детей и взрослых со всех уголков Украины.
"В Ватикане украинский день вместе с участниками проекта "Книга Добра" - детьми из разных уголков Украины - передали экземпляр уникального издания лично Папе Римскому Франциску. Видеть глаза детей, чья мечта осуществилась - фантастическое ощущение", - добавил министр.
Напомним, Папа Римский Франциск с большим удовлетворением констатирует, что власть в Украине гарантирует соблюдение религиозной свободы для верующих всех конфессий.
Как сообщал УНН, 22 апреля Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви.