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Клімкін заявив про необхідність безвізу зі всією Латинською Америкою

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Україна домовилась про безвізовий режим з Уругваєм та Перу, але необхідно відкрити для українців всю Латинську Америку. Про це у своєму Twitter заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін, передає УНН.

"Ще по двох країнах - Уругваю та Перу - є домовленості щодо безвізу найближчим часом. Це супер, але маємо відкрити для українців всю Латинську Америку, як і Україну для неї", - заявив Клімкін.

Нагадаємо, 12 квітня у МЗС повідомляли, що у контексті реалізації доручень Президента України щодо лібералізації країнами світу візового режиму для громадян України, директор Департаменту консульської служби МЗС України Сергій Погорельцев здійснює турне країнами Латинської Америки. Першою країною, куди було здійснено відрядження, став Уругвай.

Ще по двох країнах - Уругваю та Перу - є домовленості щодо #безвіз‘у найближчим часом. Це супер, але маємо відкрити для українців всю Латинську Америку, як і Україну для неї.

— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 13 апреля 2018 г.

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