Климкин заявил о необходимости безвиза со всей Латинской Америкой

"Еще по двум странам - Уругвая и Перу - есть договоренности о безвизе в ближайшее время. Это супер, но мы должны открыть для украинцев всю Латинскую Америку, как и Украину для нее", - заявил Климкин.

Напомним, 12 апреля в МИД сообщали, что в контексте реализации поручений Президента Украины по либерализации странами мира визового режима для граждан Украины, директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев осуществляет турне по странам Латинской Америки. Первой страной, куда была совершена командировка, стал Уругвай.

Еще по двум странам - Уругвая и Перу - есть договоренности о # безвизовых "в ближайшее время. Это супер, но должны открыть для Украинской всю Латинскую Америку, как и Украина для нее.