Клімкін закликав народних депутатів підтримати його відставку
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін вдруге закликав депутатів ВР підтримати його прохання про відставку, передає УНН.
"Дубль №2. Щиро прошу депутатів підтримати моє прохання про відставку. Як то кажуть, дуже дякую. Заздалегідь". - написав Клімкін у своєму мікроблозі у Twitter.
Нагадаємо, 11 червня у Верховній Раді України зареєстрували проекти постанов Президента України Володимира Зеленського щодо звільнення з посади міністра закордонних справ України Павла Клімкіна та призначення на цю посаду заступника голови АП Вадима Пристайка.
Проекти передано на розгляд керівництву.
Як повідомляв УНН, 11 червня Президент України Володимир Зеленський підписав подання про звільнення Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ та призначення на цю посаду Вадима Пристайка.
Додамо, що 6 червня народні депутати не підтримали відставку Павла Клімкіна з посади міністра закордонних справ, і, відповідно, не ухвалили постанову про його звільнення. Таке рішення підтримали лише 141 і 137 народних депутатів відповідно.
Під час обговорення народні депутати наголосили на тому, що Президент має негайно внести кандидатури на посади міністра і його заступників.