Клімкін візьме участь в засіданні Товариства угорської культури на Закарпатті
Київ • УНН
КИЇВ. 12 жовтня. УНН. Міністр закордонних справ Павло Клімкін візьме участь в засіданні Товариства угорської культури в Ужгороді. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Завтра відвідаю Ужгород. Товариство угорської культури Закарпаття запросило мене на своє засідання. „Ваша присутність буде для нас честю“, сказано в листі”, — написав Клімкін.
За його словами, ситуація “доволі забавна”, адже голова цього ж Товариства, народний депутат України пан Ласло Брензович звертався до Генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою притягти Клімкіна до відповідальності за “навмисне розпалювання національної ворожнечі”.
Водночас він зазначив, що щиро радіє майбутній зустрічі. Міністр планує зустрітись з українськими угорцями, “чиї інтереси безпосередньо зачіпають нинішні напруженості між Будапештом і Києвом”.
Нагадаємо, 27 лютого цього року в Ужгороді на Православній набережній стався підрив будівлі “Товариства угорської культури Закарпаття”. Було встановлено, що близько 3:00 здетонував саморобний вибуховий пристрій, який, попередньо, встановив один зі злочинців. У результаті — пошкоджено вікна та фасад будівлі та повністю знищено майно в офісі. Постраждалих внаслідок події немає.