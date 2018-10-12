Клімкін візьме участь в засіданні Товариства угорської культури на Закарпатті

“Завтра відвідаю Ужгород. Товариство угорської культури Закарпаття запросило мене на своє засідання. „Ваша присутність буде для нас честю“, сказано в листі”, — написав Клімкін.

За його словами, ситуація “доволі забавна”, адже голова цього ж Товариства, народний депутат України пан Ласло Брензович звертався до Генерального прокурора Юрія Луценка з вимогою притягти Клімкіна до відповідальності за “навмисне розпалювання національної ворожнечі”.

Водночас він зазначив, що щиро радіє майбутній зустрічі. Міністр планує зустрітись з українськими угорцями, “чиї інтереси безпосередньо зачіпають нинішні напруженості між Будапештом і Києвом”.

Нагадаємо, 27 лютого цього року в Ужгороді на Православній набережній стався підрив будівлі “Товариства угорської культури Закарпаття”. Було встановлено, що близько 3:00 здетонував саморобний вибуховий пристрій, який, попередньо, встановив один зі злочинців. У результаті — пошкоджено вікна та фасад будівлі та повністю знищено майно в офісі. Постраждалих внаслідок події немає.