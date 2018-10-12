Климкин примет участие в заседании Общества венгерской культуры на Закарпатье

"Завтра посещу Ужгород. Общество венгерской культуры Закарпатья пригласило меня на свое заседание. "Ваше присутствие будет для нас честью", говорится в письме", - написал Климкин.

По его словам, ситуация "достаточно забавная", ведь глава этого же общества, народный депутат Украины господин Ласло Брензович обращался к Генеральному прокурору Юрию Луценко с требованием привлечь Климкина к ответственности за "умышленное разжигание национальной розни".

В то же время он отметил, что искренне радуется предстоящей встрече. Министр планирует встретиться с украинскими венграми, "чьи интересы непосредственно затрагивают нынешние напряженности между Будапештом и Киевом".

Напомним, 27 февраля этого года в Ужгороде на Православной набережной произошел подрыв здания "Общества венгерской культуры Закарпатья". Было установлено, что около 3:00 сдетонировало самодельное взрывное устройство, которое, предварительно, установил один из преступников. В результате - повреждены окна и фасад здания и полностью уничтожено имущество в офисе. Пострадавших в результате происшествия нет.